La pareja explosiva elegida para conducir los Martín Fierro 2023

A través del programa Intrusos, el panelista Guido Zaffora reveló: " La conductora no solo va a conducir, va a hacer la presentación . La conductora elegida por Telefe para el Martín Fierro es Susana Giménez ". De esta manera, se encargó de confirmar la noticia.

Marley y Susana Giménez estarán al frente de los Martín Fierro 2023.

Pero no fue lo único, sino que dio más detalles al respecto: "Susana Giménez y Marley es, hasta el momento, la dupla elegida. No es una conducción completa de todo el programa, es para la primera parte". Esto último llamó la atención, ya que quedó en evidencia que no será una ceremonia de premiación habitual.

Para finalizar, la panelista Laura Ubfal agregó una información más: "La idea es que sea coral. Quieren que otras figuras tengan momentos de color". Entre algunas personas señaladas, nombraron a Wanda Nara como una de las que podría ser parte de los Martín Fierro 2023.