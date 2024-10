La Negra Vernaci contó que padece cáncer y que deberá comenzar quimioterapia

“ Me hice controles. Lamentablemente salieron mal. Me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio ”, reveló la periodista.

Sobre cómo recibió la noticia, contó: “No me voy a matar, no me voy a morir, pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que hace que bueno, que quizás vaya a estar un poquito más irascible”.

“Esto gracias a Dios ya salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio, no llegó a ningún lado, pero por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasarme, me van a empezar a hacer quimio”, comentó.

“Bueno, en la vida uno va pasando cosas donde no sabe con qué se va a encontrar. No sé con qué me voy a encontrar de mi en realidad. No lo que me va a pasar afuera, que ya más o menos me explicaron, pero no sé con qué parte de mí me voy a vincular. Capaz que me pongo mucho más vulnerable, seguramente, que es algo que yo no permito mucho. Ser vulnerable no está dentro de las cosas que yo hago”, detalló sobre los pasos que se vendrán en el proceso.

Después habló sobre cómo afectará esto a su rutina laboral, por lo que adelantó: “Seguramente no vendré a trabajar muchas veces. Si bien mis médicos me aconsejaron que venga a trabajar, que me quede, que esté acá, que trabaje todo lo que pueda… pero yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si el quedarme sin pelos me va a provocar que no tenga ganas de que me vean”.

Uno de los efectos que tiene la quimioterapia en el cuerpo es la pérdida de cabello, por lo que ante la consulta, la conductora manifestó: “Va a ser muy fuerte”.

Operaron de urgencia a Jorge Lanata en el Hospital Italiano por una isquemia intestinal

El periodista Jorge Lanata sufrió una isquemia intestinal en las últimas horas por lo que fue sometido a una operación de urgencia este miércoles por la tarde en el Hospital Italiano.

En su regreso al centro de salud del barrio porteño de Almagro este fin de semana, el conductor presentó un cuadro febril y una infección urinaria y en las últimas horas su salud se agravó. Según indicó Clarín, la cirugía se realizó de manera laparoscópica para desobstruir el pasaje de la sangre al aparato digestivo, duró unas dos horas y resultó exitosa. “Salió bien”, señaló su hija, Bárbara Lanata a La Nación.

Sin embargo, la operación podría continuar este jueves, en caso de que su evolución sea favorable, ya que los médicos no pudieron completar el objetivo de la intervención.

Jorge Lanata Esta es la tercer internación del periodista en el hospital porteño por complicaciones en un cuadro delicado de salud. Redes Sociales

El cuadro representa una serie de afecciones que ocurren cuando el flujo sanguíneo que llega a los intestinos disminuye y puede estar asociada a una obstrucción total o parcial de un vaso sanguíneo o a una presión arterial baja.

Por su parte, la panelista Yanina Latorre dio detalles de la intervención: "En la clínica está su esposa, que ya dio aviso a las hijas para que vayan". Minutos más tarde, agregó: "Lanata está grave".

El último parte médico informado por el Hospital Italiano indicó: "El paciente Jorge Ernesto Lanata se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires y está bajo estudio por un cuadro infeccioso. Su condición hemodinámica es estable, con un bajo requerimiento de medicamento vasopresor".

"Además, está conectado a asistencia ventilatoria mecánica con descenso de drogas sedativas. Actualmente, evoluciona con leve deterioro en la función renal. Sin embargo, no hay requerimiento de soporte dialítico hasta el momento. El paciente continuará internado en dicha Unidad de Terapia Intensiva para recibir el tratamiento específico necesario", agregó el comunicado firmado por Susana Bauque y Sergio Glannasi