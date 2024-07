La miniserie de Netflix de solo 9 capítulos basada en una historia real: drama puro.

Esta miniserie de drama estadounidense creada y producida por Shonda Rhimes, está basada en el artículo de la revista New York How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, de Jessica Pressler. Es una opción ideal para ver el fin de semana ya que solo tiene una temporada con 9 episodios, donde el drama y el suspenso te atrapan de principio a fin.