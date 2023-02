La insólita propuesta de Santi Maratea para Marcos de Gran Hermano: "A mí me da confianza"

En redes empezó a correr el rumor de un supuesto reemplazo, pero en las últimas horas, el influencer publicó un video en su cuenta oficial donde comunica una nueva idea y da la posibilidad a sus seguidores para que voten.

https://twitter.com/NatureMarcos/status/1628760714570612736 “El otro día pensé una idea que por ahí es re falopa. Para mí, ¿saben quién podría seguir con las colectas que yo hago por Instagram mientras yo me empiezo a enfocar en lanzar la D&D? Marcos de Gran Hermano.”



Dijo que va a hablar con él cuando salga de la casa :O Me muero. pic.twitter.com/GhW9kngUJz — *Marcos&Valen* (@NatureMarcos) February 23, 2023

"¿Saben qué pensé el otro día? Una idea que por ahí es re falopa, ¿saben quién para mí podría seguir las colectas que hago por Instagram, mientras me enfoco en lanzar la D&D? Marcos, de Gran Hermano", explicó a sus seguidores.

A lo que añadió como justificativo: "¿Quién no confía en Marcos de Gran Hermano? Podría hablar con él, cuando salga de la casa. Si a él le parece bien la idea y me da confianza, yo lo re ayudaría".

En ese sentido, cerró el mensaje aclarando que "todo lo que hago me representa muchísimo. Desde que tengo 12 años que digo que quiero tener una fundación que sea más grande que Google. Amo a la Argentina, amo ser argentino y amo pensar en ideas que ayuden a mi país. Si digo que voy a frenar con algo no es porque me dejó de interesar, es para que el ritmo no me coma y para darle lugar a otra cosa y evolucionar".

Santi Maratea: "La próxima colecta que haga será la última"

El influencer Santiago Maratea anunció que hará su última colecta solidaria, luego de lo que usará el 100% de su tiempo para su propia organización sin fines de lucro que se llamada D&D. "La próxima colecta que haga será la última", reveló en redes sociales.

El celebrity, que logró recolectar millones con fines benéficos, adelantó que pondrá todas sus energías en su propio emprendimiento siempre pensando en los demás: “Hay muchas cosas que quiero hablar con ustedes sobre las colectas y sobre la D&D. Porque claro, la energía que no le estoy pudiendo poner a las colectas se la estoy dando a la D&D”, compartió en sus historias de Instagram.

En este sentido, es mostró confiado en su próximo proyecto la ONG que ya cuenta con la autorización de la Inspección General de Justicia. “En algún punto lo que estoy pensando es que debería hacer una última colecta y después de eso frenarlas para darle lugar al funcionamiento de la D&D. La próxima colecta que haga será la última”, reveló.

El joven que nació en San Isidro se hizo conocido en redes sociales como un creador de contenidos y se ganó la confianza de sus seguidores para juntar cifras millonarias en pocas horas.