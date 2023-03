La inesperada reacción de Tamara Paganini tras la detención de Marcelo Corazza

En primer lugar, fue entrevistada por el programa televisivo Intrusos, donde reveló: " Me acaba de llamar un productor y me enteré por él . ¿Marcelo Corazza, trata de personas? No, no me cierra . La verdad es que espero que sea un error ". Con estas palabras, mostró el cariño que tiene por él, aunque no buscó justificar el accionar por el que fue acusado.

"Lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan, el hermano que cualquier quisiera tener. Quiero creer que Corazza es un 'perejil'", remarcó. Esta última palabra hace referencia a la personalidad inocente de su excompañero de Gran Hermano.

Para finalizar, Tamara Paganini aseguró: "Si esto es verdad, me largaría a llorar porque lo adoro y no me puedo imaginar que hiciera algo así". De esta manera, dejó en claro que no estaba enterada para nada de la situación, la cual se remontaría a 1999.

Detuvieron a Marcelo Corazza, productor y exganador de Gran Hermano, por corrupción de menores

Tamara Paganini no dará más notas sobre la detención de Marcelo Corazza

Tras esta nota, Paganini envió un video al programa televisivo Todas las tardes y sorprendió con sus palabras: "Yo no quiero hablar del tema, me voy a llamar a silencio por respeto a él y porque lo adoro. Quiero saber cómo está él y esperar que esto se resuelva pronto".

Pero no solo se quedó allí, sino que la subcampeona de Gran Hermano 2001 realizó un crudo análisis de la situación: "Yo no lo puedo creer, pero sí es verdad que uno nunca sabe a quién tiene sentado al lado. No voy a dar notas por varias semanas, hasta que esto tenga un desenlace". Así, estos dos fueron los únicos testimonios que dará Tamara Paganini sobre la banda con la que fue acusado Marcelo Corazza.