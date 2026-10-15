Giro en la grilla: Telefe levantó del aire MasterChef y Popstars El canal optó por priorizar otro evento por sobre ambos realities del prime time y lo confirmó a su audiencia a través de la guía. Agregar C5N en









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Con motivo de las semifinales de la Copa Libertadores, Telefe confirmó a través de su grilla televisiva que no emitirá ni MasterChef Celebrity Argentina y Popstars para el jueves 15 de octubre, debido a que deben priorizar un espectáculo deportivo que ya estaba previsto.

El canal confirmó la noticia a través de un posteo: “¡Partidazo en La Plata! El Pincha quiere hacerse fuerte en casa para ir en busca de un lugar en la final: Estudiantes vs. Flamengo. Este jueves a las 21.15hs con Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky”.

¡Partidazo en La Plata! El Pincha quiere hacerse fuerte en casa para ir en busca de un lugar en la final



Estudiantes vs. Flamengo | Este jueves a las 21.15hs con @giraltpablo y @ClankJPV por Telefe pic.twitter.com/R1E7WHQGVQ — telefe (@telefe) October 13, 2026 Ante esto, en la grilla televisiva apareció que, después de Telefe Noticias, emitirán una breve previa del partido de Copa Libertadores para dar pie al encuentro futbolístico. Al finalizar, harán un programa post breve con las declaraciones de los futbolistas.

De esta manera, a la señal no le queda espacio para emitir los programas diarios. Por ese motivo, las emisiones que estaban previstas para el jueves, pasarán al viernes sin alterar la programación posterior.

Estudiantes LP vs. Flamengo: a qué hora es y cómo verlo en vivo Hora: 21.30

21.30 Televisión: Fox Sports

Fox Sports Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Juan Gabriel Benítez (Paraguay) VAR: Ulises Meresles (Ecuador)

Ulises Meresles (Ecuador) Estadio: Jorge Luis Hirschi (UNO)