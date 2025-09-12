IR A
La impresionante transformación de Pamela David: su antes y después

La conductora sorprendió con su evolución estética y laboral. El paso de los años, en imágenes.

La presentadora dejó atrás aquella imagen juvenil y fresca que la hizo conocida.

La presentadora dejó atrás aquella imagen juvenil y fresca que la hizo conocida.

De sus primeras apariciones mediáticas con un look más descontracturado, Pamela David fue evolucionando hacia un estilo más elegante y elaborado, que hoy la posiciona como una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina.

La actual conductora inició su camino en los medios a comienzos de los 2000, cuando participó en reality shows que la llevaron a la fama. Desde aquel entonces, construyó una carrera sostenida que incluye la conducción de programas de entretenimiento, debates políticos y magazines matinales, consolidándose como una comunicadora importante en el plano mediático. Este recorrido la llevó a trabajar en los principales canales y a ganar un lugar destacado en la pantalla chica.

Pamela David

Con los años, la presentadora dejó atrás aquella imagen juvenil y fresca que la hizo conocida, para adoptar una presencia mucho más elegante y cuidada. Hoy es referente de estilo, dueña de una trayectoria sólida y con un papel central en ciclos televisivos de actualidad, donde demuestra su versatilidad y capacidad de adaptarse a diferentes formatos.

Pamela david

