La hija de Bruce Willis confesó que cometieron un "error" con la enfermedad de su padre

Los familiares de Bruce Willis revelaron recientemente que el actor sufre de demencia frontotemporal y que su cuadro de salud empeoró a tal punto que en ya no reconoce a su madre y que presenta un comportamiento agresivo.

En medio de la complicada situación y después de las declaraciones de la actual esposa del actor Emma Heming Willis, donde explicó los avances de un ensayo clínico que potencialmente podría tratar la demencia frontotemporal (FTD) y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Tallulah Willis, hija de Bruce Willis producto de su primer matrimonio con la actriz Demi Moore, habló por primera vez con la revista Vogue, donde explicó la situación de su padre y los primeros indicios de la enfermedad.

Qué dijo Tallulah Willis sobre la salud de Bruce Willis

"Supe que algo andaba mal durante mucho tiempo. Todo comenzó con una especie de falta de respuestas vagas, que todos creíamos que era una pérdida auditiva por Hollywood", Tallulah expresó que en un principio, los primeros síntomas de la enfermedad eran en realidad una pérdida auditiva a causa de la edad.

Bruce Tallulah Willis (1).png

En esa línea añadió que "esa falta de respuesta de Bruce se amplió y, a veces, lo tomé como algo personal. Había tenido dos bebés con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido interés en mí. Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó con una fórmula errónea: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre".

Tallulah relacionó la falta de respuesta con una falta de interés de su padre hacia ella, lo que empeoró la propia salud de ella: "La verdad es que yo misma estaba demasiado enferma para manejar lo que pasaba con Bruce".

En medio del drama por su salud, Bruce Willis recibió la mejor noticia

En medio de un complicado momento de salud para el actor, Bruce Willis y Demi Moore recibieron una gran noticia familiar por parte de Rumer Willis: fueron abuelos de una niña. “Puro amor para este pequeño pajarito”, expresó la actriz.

La niña nació hace algunas semanas y la familia lo confirmó en las últimas horas. “Louetta Isley Thomas Willis sos pura magia. Nacida el 18 de abril, sos más de lo que alguna vez soñamos", escribió la madre de la beba con una imagen de ella durmiendo.

También la hermana de Rumer, es decir, otra de las hijas de Bruce, le escribió un tierno mensaje a su sobrina: "Hola, mi pequeño pétalo. Te extrañamos mucho por bastante tiempo. Te voy a amar cada momento de cada día. Tus tías chifladas estamos obsesionadas con vos".

El padre de la niña, Derek Richard Thomas, compartió una imagen de su hija en redes sociales luego de su nacimiento.

Esto se da en medio de un mal momento de salud de Bruce, el reconocido actor de películas de acción como Duro de Matar. Fue diagnosticado de demencia frontotemporal y en las últimas semanas su cuadro empeoró, pero una señal de paz fue la noticia del nacimiento de su nieta