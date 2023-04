La gran preocupación de Marley antes de abandonar el país por decisión de Telefe

Después de conocerse el pasado oculto de Marley , una nueva preocupación afecta al conductor antes de abandonar el país por decisión de Telefe . Después del éxito del programa The Challange, la producción tomó una determinación que modificará el futuro de su carrera y por la cual debe dejar en la Argentina a su hijo pequeño. ¿Qué pasó?

Es por eso que decidieron apostar fuerte con el nuevo proyecto: Expedición Robinson y para eso viajarán a Colombia. Esto produjo que el conductor tenga que abandonar a su hijo que se encuentra en época escolar. Su reacción no fue la mejor: “Desayunábamos en casa antes de salir para el colegio, y se puso a llorar: 'No quiero ir' me dijo”.

El nuevo proyecto televisivo de Telefe se llevará a cabo en una isla desierta y tendrá a Marley como conductor. Para esta edición, el reality no tendrá participantes famosos y quienes compitan por el gran premio del programa, deberán sobrevivir a las distintas incomodidades de la selva natural.

Las grabaciones comenzarán los primeros días de mayo. Aún los castings continúan en pie y buscan encontrar entre 18 y 20 participantes.

Por qué Marley abandona el país tras la decisión de Telefe pero deja a Mirko en Argentina

Luego de haber terminado sus compromisos televisivos en Telefe con la conducción de The Challenge, Marley abandonará el país, pero dejará a su hijo Mirko al cuidado de un familiar. Hay un importante motivo que lo llevó a tomar esa decisión que sorprendió tanto a sus seguidores y allegados.

Con muchos años en la pantalla, la figura del conductor es aclamada para distintos proyectos televisivos. Por eso, en las próximas semanas Marley viajará al exterior para un nuevo proyecto.

Volará hasta Colombia para comenzar a filmar los primeros episodios de Expedición Robinson y por motivos de precaución, no viajará con su hijo.