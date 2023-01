La frase de la canción de Shakira que habría provocado una crisis entre Piqué y Clara Chía

La Music Session #53 que Shakira grabó junto a Bizarrap causó furor por la gran cantidad de referencias a su expareja Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía Marti. Entre ellas, una frase en particular habría enfurecido a la joven y provocado una pelea con el futbolista.

Después del estreno de la canción, Clara Chía publicó una serie de historias de Instagram donde dio a entender que no le había afectado. Sin embargo, medios españoles reportaron que la joven de 23 años estaría pasando un mal momento tanto en lo personal como en lo profesional.

"Ha tenido un momento complicado y Gerard le ha dicho que no se preocupara. Ella se ha refugiado en casa de sus padres y esta canción le ha hecho realmente daño. Seamos conscientes de que es una chavala de 23 años", aseguró la periodista Marissa Blásquez en El programa de Ana Rosa.

Según informó Lorena Vázquez en el podcast Mamarazzis, la novia de Piqué "pasó una situación muy incómoda" porque la gente la reconoce por la calle y "le cantan la canción". Además sus compañeros de la empresa Kosmos, propiedad del futbolista, la acusan de tener "aires de diva" y suben el volumen del tema cuando ella pasa por los pasillos.

Todo esto repercutió de manera negativa en la relación entre Clara Chía y Piqué. Pero lo que habría terminado de desencadenar la crisis fue una frase específica que Shakira canta en la Session: "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques".

La letra da a entender que el futbolista intentó una reconciliación con su expareja mientras, al mismo tiempo, seguía de novio con Clara. Medios españoles le preguntaron a Piqué sobre estas versiones, pero él se negó a contestar. Lo cierto es que la joven ya no vive con él y ambos intentan mostrar una vida normal.

Antes de que Piqué y Shakira confirmaran la separación e incluso antes de la ruptura oficial en privado, Clara Chía Marti ya estaba en pareja con el defensor. Esto se evidenció cuando se hizo viral un video de Twitch en el que Piqué habla con Ibai Llanos durante el 2021 y la joven pasa detrás.

Según informó el medio español Vanitatis, Clara era "una camarera en una de las discotecas a las que Piqué iba de fiesta con Riqui Puigy otros compañeros del equipo. Fue un flechazo inmediato". Habría sido él mismo el que le consiguió un puesto en la empresa Kosmos, ya que ella estudia la carrera Relaciones Públicas.

Clara Chía Marti, novia de Gerard Piqué

Otra de las teorías es que la novia de Puig, Gemma Iglesias, es la mejor amiga de Clara y fue quien se la presentó a Piqué. Fue la pareja amiga quien decidió cubrirlos en cada una de sus salidas y aventuras. De hecho, se los puede ver andando en monopatín en febrero, cuando la confirmación de la ruptura con la cantante fue en junio.

La joven tiene padres con raíces catalanas y estudió en un colegio catalanista en Sarriá, donde estudiaron los familiares de Lionel Messi y Pep Guardiola.