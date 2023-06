La foto íntima que eligió María Becerra para desmentir los rumores de un regreso con Rusherking

La relación amorosa entre María Becerra y Rusherking terminó en medio de una escandalosa confesión de "La Nena de Argentina" acusando al santiagueño de infiel . Desde ahí hasta esta parte, su relación no tuvo retorno. Sin embargo, su pasión, la música, los volvió a unir, pero la joven cantante dejó en claro que su corazón no tiene espacio para un viejo amor y que esta nueva relación marcha más que bien: publicó una particular foto íntima con su novio J Rei.

¿Dónde hubo fuego cenizas queda? Justo esa es la misma frase que canta Thomás Tobar en la nueva canción, sin embargo, la quilmeña recurrió a sus redes sociales que su relación con el trapero Rei sigue estando firme.

“Hasta al baño iban juntos, jajaja te amo amor”, escribió la Nena de Argentina acompañando la imagen en la que se la puede ver a ella con su novio compartiendo el baño.

María Becerra J Rei Instagram

En la foto que saca la joven trapera se puede ver a su novio de frente al inodoro y ella delante del espejo sosteniendo un ramo de flores. De esta manera, muestran que están más unidos que nunca, después de las versiones que circularon en la última semana.

María Becerra reveló un inesperado detalle sobre el regreso de "Los del Espacio"

La cantante María Becerra reveló un curioso detalle con respecto al regreso de "Los del Espacio", algo que llamó mucho la atención y podría significar que el nuevo tema que lanzarán será muy largo.

A través de Twitter, María Becerra compartió una curiosa respuesta a un tweet viral sobre Los del Espacio. Allí, una fanática escribió: "¿Y todos dirán sus frases? El tema no termina más: 'Emilia mami. Okey, ¿tú crees en mí?', 'Es el Duko you know, ya supiste mami', 'L i t, Argentina en la casa', 'Nos fuimos sin equipaje y de Argentina te lo traje', 'FMK, this is the Big One', 'Este party no termina. En la casa está Argentina'".

Así, mencionó las frases que dicen Emilia Mernes, Duki, Rusherking, LIT killah, FMK y Tiago PZK, aunque faltó la de María Becerra ('Lady, lady. La Nena de Argentina'). Por eso, sería incluso más larga de lo que se espera, ya que cada autor menciona siempre la frase que lo identifica. Ante esta publicación, María Becerra citó el tweet y escribió: "Exacto".

María Becerra tweet Los del Espacio Twitter

La canción se estrenó el pasado 1 de junio y hasta la fecha, el tema que dura más de cinco minutos, tiene 9.962.913 visualizaciones en el YouTube.