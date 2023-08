La familia de Silvina Luna dio los últimos detalles de su estado de salud

En LAM explicaron que la modelo no reacciona a los tratamientos: “Está muy débil”. Tras ello, el periodista Ángel de Brito, quien está de vacaciones, respondió preguntas en Instagram y le consultaron sobre la salud de la modelo. Su respuesta fue contundente: “Estado crítico. Recemos por Silvina”.

Incluso, en las últimas horas, la exGran Hermano, Ximena Capristo, se refirió a la salud de su amiga donde confirmó que está en terapia intensiva y contó por que ingresó al quirófano en las últimas horas. “Se le infectó la válvula”, explicó.

“Está ahí la salud. Sube y baja. No se puede decir que está mal. A veces muchos escuchan barbaridades que dicen… Como la otra vez que decían que estaba intubada y no lo estaba”, expresó en Intrusos.

Capristo/Luna Ximena conmovió a sus seguidores en las redes sociales con un mensaje para su amiga. Redes Sociales

En cuanto a cómo se encuentra en la actualidad, confirmó que está consciente: “Ella da las directivas. Ella dice, habla. Está débil y todo, pero está. Obviamente se quiere ir, pero no se puede ir, tiene que quedarse a terminar de hacerse toda la evaluación y todo lo que le están haciendo y que tiene para rato”.

En medio de esas noticias, la familia de Luna hizo llegar un fuerte comunicado y desmintió algunas versiones vinculadas a la exGran Hermano.

La familia de Silvina Luna aclaró cómo está el estado de salud de la modelo

Lamentablemente, el estado de salud de la modelo Silvina Luna va fluctuando. Hace una semana, el hermano de la modelo habló con el periodista Ángel De Brito y le dio detalles de cómo está la mediática.

“Tiene mucha agua en los pulmones, por eso volvió a terapia intensiva. Ya no está reaccionando a los tratamientos. Está muy débil. Su estado empeoró, es muy crítico y está muy delicada”, indica el texto que le mandó Ezequiel Luna a Yanina Latorre para que se dé a conocer.

Ahora, la familia volvió a pronunciarse sobre las últimas informaciones que estuvo circulando de que la modelo volvió a ser intubada. En esta oportunidad, la panelista Estefanía Berardi, contó que estuvo contacto con un familiar de Luna y que desmintió las versiones que circulan en las redes sociales en cuanto a la modelo.

“Ella se comunica bajito, pregunta. No está intubada. Por favor aclaralo porque no queremos que ella lea eso, se va a poner mal”, fue el mensaje que recibió la periodista y agregó: “Hoy una de las complicaciones es que ella tiene los músculos atrofiados de estar tanto tiempo acostada, pero eso tiene solución trabajando con kinesiólogos, con tiempo y paciencia. Me contaban que en los pies tiene unos pedales como para que los mueva un poquito y no esté tan quieta”.