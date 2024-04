La exitosa serie de Netflix basada en hechos reales que es parecida a Vis a Vis La plataforma de streaming presenta esta producción estadounidense que fue furor entre los suscriptores. De qué se trata.







Netflix tiene las mejores series dentro de su catálogo. Entre ellas se destaca Orange Is The New Black, una serie de comedia dramática creada por Jenji Leslie Kohan, que, a pesar del tiempo que lleva desde que fue estrenada, siempre es una opción para entretenerse.

Fue producida por Lionsgate Television y se emitió por primera vez en la plataforma de streaming en julio de 2013. Se basa en el libro autobiográfico Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres de Piper Kerman, que relata sus memorias sobre la vida en la cárcel.

El 27 de junio de 2013 Netflix renueva la serie para una segunda temporada, cuyo estreno fue el 6 de junio de 2014. Luego llegó la tercera temporada el 12 de junio de 2015. La cuarta temporada llegó el 17 de junio de 2016. En febrero de 2016 se confirman tres temporadas más, es decir, hasta la séptima temporada en 2019, alcanzando un total de 91 capítulos. SERIES - NETFLIX Sinopsis de Orange Is The New Black, un éxito en Netflix La trama se centra en Piper Chapman, una joven del estado de Connecticut que lleva una vida personal y laboral altamente satisfactoria y estable. Sin embargo, un hecho que creyó haber dejado atrás en el pasado regresa para dar un rumbo impensado a su vida: es detenida por causa de un delito relacionado con el contrabando de drogas que cometió hace cerca de una década junto con Alex Vause, una narcotraficante que tenía una relación amorosa con Piper. Como consecuencia de ello, Piper decide voluntariamente entrar en prisión para no ser juzgada, con traslado a una prisión de mujeres en Litchfield, Nueva York. La serie se basa en los hechos reales que le acontecieron a Piper Kerman, autora del best-seller autobiográfico Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres mientras pasaba sus días en la prisión. Tráiler de Orange Is The New Black Embed - Orange is the New Black | Tráiler oficial de la temporada 7 | Netflix Reparto de Orange Is The New Black Esta exitosa serie tiene como protagonistas a los siguientes actores: Taylor Schilling

Laura Prepon

Uzo Aduba

Kate Mulgrew

Danielle Brooks

Natasha Lyonne

Michael J. Harney

Taryn Manning

Elizabeth Rodríguez

Dascha Polanco

Jason Biggs

Jackie Cruz

Yael Stone

Adrienne Moore

Lea DeLaria

Nick Sandow

Selenis Leyva

Samira Wiley