La dura respuesta de Lucas Benvenuto a Piazza, tras su comentario sobre la denuncia de Jey Mammon

Rápidamente, Diego Ramos lo interrumpió y le recordó que se trataba “de un delito, no de una calentura momentánea”. “Perdón, no puedo pensar. Si hablo de una calentura momentánea me imagino de alguien acostándose con un par o relativamente adulto. Con un niño no es calentura, es un delito, una aberración”.

La entrevista llegó hasta los oídos de Benvenuto, quien denunció a Juan Martín Rago (nombre real de Jay Mamón) por abuso sexual cuando el denunciante tenía 14 años y el conductor de televisión 32.

La dura respuesta de Lucas Benvenuto a Roberto Piazza

A través de sus redes sociales, el joven hizo un duro descargo: “Hay una ley que lleva su nombre, una ley que fue muy importante, aunque a mí no me ayudó en nada. Pero... bueno fue un paso (adelante) para la sociedad cuando esta ley salió”.

https://twitter.com/gonzacarranzaa/status/1640111905967677442 Lucas Benvenuto le respondió a Roberto Piazza: “Es una vergüenza que una ley tenga su nombre y que lleve adelante una Fundación en contra del abuso sexual. Cambió la palabra ‘delito’ y dijo que su amigo se mandó una ‘cagada’ cuando se trata de un abuso. Este señor no tiene las… pic.twitter.com/PgeaZDjrOn — Gonza Carranza (@gonzacarranzaa) March 26, 2023

“Él fue un niño abusado, en una historia muy complicada en la que no presentó pruebas de sangre, de semen o fotos como me lo está exigiendo a mí en los medios, ya que se sabe que es amigo de la otra persona”, agregó.

Por otra parte, Benvenuto consideró que las palabras del modisto “es una vergüenza”. “Reemplazó la palabra delito por cagada. Dijo que su amigo se había mandado una ‘cagada’. La forma y los adjetivos son tremendos y es tremendo que este señor esté al frente de una ley cuando este señor no tiene las capacidades ni siquiera para comprender a casos como el mío”, analizó.