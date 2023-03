Diego Ramos cruzó a Roberto Piazza por una desafortunada frase sobre la acusación a famosos

"Si en el caso de Jey sea un psicópata, no. Si en el caso de Jey haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas, sí", afirmó de manera insólita Piazza, durante la entrevista en América.

Ante esto, Ramos lo interrumpió: "Es fuerte dicho así. Se está hablando de un delito, no de una calentura momentánea. Perdón, no puedo pensar. Si hablo de una calentura momentánea me imagino de alguien acostándose con un par o relativamente adulto. Con un niño no es calentura, es un delito, una aberración".

https://twitter.com/AntoBartolozzi/status/1640165533503946757 Para Roberto Piazza, "acostarse con un menor" es una "calentura momentánea". Excelente cómo le frena el carro Diego Ramos.pic.twitter.com/8tSohmQM3d — Anto Bartolozzi (@AntoBartolozzi) March 27, 2023

Jorge Rial: "Tener relaciones con un menor es abuso y un delito"

El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, utilizó la red social Twitter para remarcar los insólitos dichos de Roberto Piazza. Por esa razón, expuso las diferencias entre los significados de los términos empleados: "Una calentura momentánea es putear cuando te encerraron con el auto, tener relaciones con un menor es abuso y un delito. Corta la bocha".