La dura declaración del Conejo de Gran Hermano sobre la salud de Coti Romero que preocupa

Conejo y Coti de Gran Hermano Instagram

"Un 50% de que Coti vaya al bailando porque es algo que ella deseó toda su vida, que también la distrae, ensaya la distrae. El otro 50%, en el estado en que está, es una carnicería, a sumarle más problemas en lo personal prefiero verla en la casa mirando el programa", se refirió Quiroga.

Además, señaló que la gente no sabe dividir lo personal del personaje, ya que en programas como el Bailando, quieren figuras que rompan con lo cotidiano y generen polémica. "No quiero verla detonada mentalmente", sentenció el ex participante de Gran Hermano.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgualtieri_juan%2Fstatus%2F1689392422994726912&partner=&hide_thread=false CONEJO RATIFICO EN #Intrusos QUE ESTA EN CONTRA QUE COTI HAGA EL #Bailando2023:



"NO QUIERO VERLA DETONADA MENTALMENTE" pic.twitter.com/opWkZX4cfu — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) August 9, 2023

Días atrás, Coti Romero visitó el mismo programa y explicó que uno de sus sueños era participar del Bailando, ya que lo veía de chica.

"Me da miedo no poder aguantar, es fea la palabra, pero es no poder cumplir ese sueño que desde chiquita tenía. Desde que me acuerdo yo siempre dije que iba a estar con Tinelli, y ahora va a pasar y tengo miedo de no poder disfrutarlo. Lo hablé con mi mamá, ella me apoya, pero no puede hacer otra cosa”, confesó la joven.

Coti Romero Gran Hermano Redes sociales

En esa línea, también remarcó que ella no quiere ir a generar polémicas ni peleas en vivo: "Me pasa qué hay mucha gente que me decía ‘tenés que ir al ‘Bailando’ a pelear, sino no vas a llegar a ningún lado’, y yo digo ¿cómo a pelear? ¡Quiero ir a bailar! Competir en la danza, mostrar lo que puedo hacer. Por supuesto que si me atacan me voy a defender, pero no voy a ir a pelear".

Preocupación por Daniela Celis, ex Gran Hermano: "No está pasando un buen momento"

Daniela Celis, una de las participantes más populares de la última edición de Gran Hermano, generó preocupación en los últimos días entre sus seguidores.

Es que "Pestañela" cambió drásticamente su presencia en las redes sociales: de interactuar activamente en Instagram, asistir a fiestas, promocionar productos y visitar varios programas de televisión, pasó a un total silencio.

Incluso se ausentó algunos días del programa Fuera de Joda que conduce junto a Julieta Poggio, Nacho Castañares y Lucila Villar en el streaming de Telefe.

Las teorías que comenzaron circular en las redes fueron muchas y una de las que cobró más fuerza es un posible enojo del canal con Celis, que dijo durante una trasmisión en vivo que, de las donaciones que realizan los espectadores del streaming, "nosotros no la vemos".

Daniela Celis Instagram

Otra de las versiones apuntaban a su noviazgo con Thiago Medina, su excompañero de la casa, no estaba pasando por un buen momento, hecho que sus compañeros se encargaron a desmentir en varias oportunidades.

Sin embargo, en el ciclo Mañanísima este jueves el periodista Pampito Perelló Acciar contó que el motivo de su desaparición tiene otro trasfondo. "Ella no está bien, me parece. Muchos de los chicos de Gran Hermano, cuando salieron, no quedaron bien psicológicamente. Por la exposición extrema: chicos anónimos en una casa, salen mega famosos", señaló.

"Me dicen que no está pasando un buen momento. De hecho no está yendo a su programa Fuera de Joda", añadió y Carmen Barbieri se sumó: "La voy a llamar yo, a ver si me atiende, porque quiero saber de su salud".