La dramática situación de Leticia Brédice: "Me duele mucho"

Leticia Brédice contó en televisión que vive una crisis económica por falta de trabajo. La actriz habló sin filtros y aseguró: "Me duele mucho no tener trabajo".

Agregó: "La ficción está parada, el INCAA está cerrado, y eso afecta a muchos artistas. Yo soy apolítica, no me interesa quién esté en el poder, pero sí me importa lo que está pasando”, detalló la artista.