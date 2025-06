Santiago del Moro aclaró los rumores de acomodo en Gran Hermano: qué dijo sobre Eugenia y Juan Pablo

A través de su programa El Club del Moro, el conductor Santiago del Moro reveló: " ¿Quién tiene auspiciante? Eso es mentira . Gran Hermano es un programa gigante con miles de sponsors que está pago antes de arrancar, es muy grande. ¿Para qué vas a arreglar algo? No puedo creer que el pensamiento sea tan corto, ¿a quién le conviene? ". Así, evidenció toda su bronca contra las redes sociales por las constantes acusaciones.

"Hay mucha gente laburando. A mí lo que me jode cuando dicen que está arreglado es que así han sacado gente, a Chiara por ejemplo. Ahora también decían que el marido de Eugenia entraba gente a Telefe, ¡es mentira! No puede salir por una mentira, es injusto", concluyó. En esto último, brindó un punto muy claro, ya que es cierto que no parece "buena leche" que un participante se vaya por mentiras virales.

Embed DEL MORO aclara que Juan Pablo no está respaldado por ningún auspiciante para seguir en la casa, agrega que el viaje que ganó Chiara no estaba arreglado y por último asegura que el marido de Eugenia no trabaja en Telefe: "Es todo mentira lo que dicen"#GranHermano pic.twitter.com/Yf2OppE5rw — TRONK (@TronkOficial) June 10, 2025

Vale recordar que esto ocurre en todas las ediciones de Gran Hermano y ahora parece haber cruzado un límite en Telefe, ya que es la primera vez que Santiago del Moro tiene que aclarar la transparencia del programa. Todo esto hace que se evidencie la saturación del público y le vendría bien al formato que lo dejen descansar por un tiempo.

Telefe levantó Gran Hermano sin aviso previo: qué pasó con el reality show

El canal Telefe decidió levantar la gala nocturna de Gran Hermano 2024-25 sin aviso previo y esto generó el repudio de los televidentes, ya que quedan pocos días para la esperada final del reality show.