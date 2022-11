La confesión de Gonzalo Valenzuela: "He sido mucho más abusado que las mujeres que conozco"

En una conversación con el programa Tenemos que hablar de sexo, Valenzuela reveló: " Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco . Abusado, que te griten por la calle, que te toquen el poto -cola- . Todas aquellas cosas de las que estamos en contra, a mí me pasan constantemente ".

Sobre este tema, añadió: "Me llegan fotos de minas en pelotas, y me pregunto '¿Por qué?'. Si yo denunciara eso, sería terrible". Él dice saber por qué sucede esto y se muestra incómodo con el apodo que le colocaron. "A mí me pasa algo muy particular que es la estupidez del Manguera. Si estamos en contra del falocentrismo y de todo lo que hablamos, eso fue hace 20 años atrás y hasta el día de hoy, es vulgar y a mí me molesta profundamente", señaló.

Gonzalo Valenzuela incluso se refirió a los inconvenientes que tuvo que atravesar por ello: "Me ha traído un montón de problemas, porque viene la envidia, todas las minas hablan, y el pene, lamentablemente, es una condición para el hombre. A mí me tienen mucha rabia".