La colección de microbikinis de Denisse González de Gran Hermano que marcaron tendencia

Denisse Gran Hermano microbikini Instagram

En otra sesión de fotos, la influencer eligió un traje de baño a cuadros en tonos marrón y blanco. Esta es una tendencia que está en aumento en el mundo fashionista, por lo que demuestra la atención que le está prestando a los looks de las famosas de todo el mundo. En esta imagen se la pudo ver con un corpiño con molde triangular y un minishort de jean celeste que le aportó un toque moderno a su look.

Finalmente, también se puede observar entre sus fotos un look que incluyó una combinación que contó con un corpiño con un hombro al descubierto y una bombacha colaless negra de tiro alto. El top rectangular contó con un tono rojo y sólo está sujetado de uno de los hombros.

Sin dudas, pese a que ya no participa del programa, salvo que vuelva por repechaje, la ex participante de este reality continuará generando contenido aprovechando el crecimiento que tuvo su cuenta. De esta manera, pronto será una de las grandes referentes de la moda en nuestro país, marcando tendencia con su look y dejando en claro qué prendas serán de las más utilizadas en cada temporada.

Evangelina Anderson se sumó a otra moda del verano y posó en microbikini bicolor

Evangelina Anderson se sumó a la moda de las microbikinis bicolor y marcó tendencia. La modelo impuso su estilo al posar junto a una pileta con un look que está arrasando en esta temporada. En medio de las altas temperaturas, la mediática demostró su sentido para la moda, llamando la atención con un conjunto audaz.

En esta ocasión, optó por una opción bicolor en tonos magenta y coral, destacándose por su diseño audaz. La parte superior exhibe un corpiño rectangular casi underboob, mientras que la parte inferior es un colaless ultracavado con tiras ajustables a ambos lados de las caderas. Un look que refleja lo atenta que está la modelo a los detalles y cómo sigue las últimas tendencias.

Evangelina Anderson microbikini Instagram

Como toque final, Evangelina Anderson complementó su look con un maquillaje sobrio, aros plateados colgantes y una pulsera plateada con un dije de hoja labrada. Su publicación en Instagram no pasó desapercibida, generando una ola de reacciones positivas de sus seguidores, quienes dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look.