La China Suárez disfrutó el fin de semana de calor y posó con una microbikini negra ideal para el verano

Este conjunto contó con un corpiño negro con molde triangular y con un dije en la parte frontal. Para la parte inferior optó por una bombacha colaless de tiro bajo.

China suarez microbikini Instagram

Además, completó su look con los labios maquillados de marrón, un collar cadena y un piercing con strass en el ombligo. La historia seguramente habrá recibido miles de reacciones por parte de sus fans, quienes suelen comentar y dejar su "me gusta" cada vez que realiza una publicación.

Nazarena Velez posó con una microbikini roja y modelo strapless tendencia para la temporada de calor

Nazarena Vélez lució una microbikini strapless roja y sorprendió a sus seguidores. La actriz conocida por su autenticidad y mensajes inspiradores sobre el amor propio, demostró una vez más su conexión con sus fans. Al posar frente al espejo, no solo mostró su elección de moda para la playa, sino que también reafirmó su compromiso con presentarse de manera natural, sin filtros ni retoques.

En su última publicación, la influencer optó por un traje de baño rojo que captó la atención de todos. La elección de una microbikini strapless no solo destacó su estilo personal, sino que también añadió un toque de glamour y sofisticación a su look.

Nazarena Velez microbikini Instagram

Esta elección de moda, junto con su decisión de mostrarse sin filtros, refleja su deseo de presentarse de manera auténtica y genuina. Este modelo que incluyó una bombacha de tiro alto es uno que nunca pasa de moda y que es obligatorio en el armario de cualquier fanática de este tipo de prendas.

Con casi dos millones y medio de seguidores en Instagram, Nazarena Vélez tiene una referencia considerable en la plataforma. Sus publicaciones, especialmente aquellas donde comparte momentos personales o reflexiones sobre la vida, generan una respuesta positiva por parte de sus fans. Esta última foto en microbikini frente al espejo no fue una excepción, provocando una ola de "me gusta" y comentarios con elogios. Sus seguidores no solo celebraron su apariencia, sino que también aplaudieron su mensaje inspirador de amor propio que representa.