La Bomba Tucumana destrozó a María Becerra y Tini Stoessel: "Yo soy la única cantante de cumbia"

"Me parece que todo suena igual. A veces no sé quién es quién, si es Tini o María Becerra", comenzó por expresar. Ante el planteo de la reportera de que Stoessel es del pop, Gladys añadió: "Cuando cantaron juntas, no sabía quién era quién, y yo soy cantante, tengo oído musical. Todo suena igual y eso no me llama mucho la atención".

Pero esto no fue lo único, sino que se puso a sí misma en un escalón por encima de ellas: "Yo soy la única cantante de cumbia. Ángela Leiva y Karina 'La Princesita' tampoco cantan cumbia, cantan música romántica santafesina. Yo soy la única porque Lía Crucet ya está retirada". Todo esto generó muchas discusiones en redes sociales, apuntando contra La Bomba Tucumana por su forma de referirse a María Becerra y Tini Stoessel.