La angustiante prueba que Gran Hermano analiza realizar en Argentina

Cada semana, los participantes de Gran Hermano tienen que realizar una prueba semanal que define el dinero que tendrán para poder comprar comida, pero en la edición de Estados Unidos, lo hicieron más difícil y definitorio: quien no cumpla, directamente queda eliminado. El angustiante desafío podría realizar en Argentina ¿En qué consta?

“La voz de la casa dice ‘Congelados’ y se tienen que quedar quietos. No solo eso, sino que meten a la casa algo que para ellos es importante ”, explica un tuit en el que incluye el video viral en donde se ve a una participante romper en llanto por recibir su mascota.

Sucede que, al ingresar, no pueden tocarlo ni abrazarlo, de lo contrario “quedan eliminados directamente”. Esto provocó que las redes se dividan y aseguren que no podrían pasar esa prueba porque no le negaría un beso a un perro o un familiar, pero quienes entienden que se trata del propio juego.

En el video están tres participantes parados en la cocina, pero cuando una de las participantes ve a su perro tira todo y se pone a llorar. Su perro la reconoce e intenta jugar con ella, pero por las reglas, ella no puede hacer nada y al retirarse, la consuelan sus compañeros.

Tras haber sido dos participantes populares en Gran Hermano, Alfa Santiago y Romina Uhrig fueron tentados a participar de un nuevo reality en Telefe en el que estarían como celebridades. Se trata de MasterChef y, a pesar de que exdiputada no fue notificada, Walter sí.

Luego de la fuerte pelea que tuvieron en la casa, la amistad con la exdiputada no volvió a ser igual y la única duda está en el trato que tendrán. Es por eso que Walter habló sobre un posible choque: “no va a haber ningún problema”.

Luego agregó: “El ámbito va a hacer totalmente distinto. No es que estoy con Romina, terminamos de cocinar y nos vamos a dormir juntos”. Y diferenció la convivencia en GH que “era dormir juntos, usar el mismo baño, verte en la mañana, al mediodía, a la tarde, verte a la noche... Así que seguro que sí, no va a haber ningún problema de parte mío ni de ella”.