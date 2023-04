La angustia de Coti de Gran Hermano por la muerte de su perro

Mediante su cuenta de Instagram, una de las participantes más polémicas del último Gran Hermano comunicó la difícil situación que atraviesa: "Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo pero me afectó más de lo que pensaba y a veces, leer sus cartas y mensajes lindos me ayuda".

Luego, detalló cómo se produjo el fallecimiento de su mascota y cargó por cómo se accionó tras esto. "Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, se puede ser tan soretes?", apuntó.

De esta manera, la correntina pidió a sus seguidores que la apoyen en esta complicada situación y luego compartió fotos del perro que falleció. "Te fuiste mi perrito hermoso", lamentó la joven de 20 años.

Coti Gran Hermano perro Instagram (@cotyrommero)

Coti perro Gran Hermano Instagram (@cotyrommero)

El mensaje de Coti de Gran Hermano tras la muerte de su perro

La exparticipante de Gran Hermano mostró su gratitud hacia sus seguidores: "Quería agradecerles de todo corazón por sus hermosos mensajes y estar para mí. Es una situación muy difícil, toda la familia la está pasando muy mal. Lo vieron agonizando y eso fue lo peor de todo. Es un perrito que lo teníamos hace un montón de tiempo y que encima era de recibirnos de una hermosa forma siempre, como son todos los animalitos".

"Lamentablemente le pasó eso hoy pero siempre en mi familia decimos que los perritos cuando les pasa algo así, nos salva de algo. Nos ha pasado de que anteriormente ya habían chocado a otro perrito nuestro y nos dolió un montón, pero este fue mucho peor por las circunstancias", recordó Coti sobre otro de los golpes que sufrió su familia.

Además, remarcó el apoyo que recibe: "En estas situaciones uno se da cuenta por ahí de la gente que tiene al lado, que no se da cuenta en otros momentos porque en las buenas siempre están pero en las malas es como que decís 'loco, el amor y el apoyo que tengo es incondicional'. Les juro que no encuentro las formas de agradecerles todo lo que están haciendo por mí. No puedo entender todavía el amor y la comprensión que tienen conmigo".

Por último, mencionó a su novio, Alexis "Conejo" Quiroga, a quien conoció durante el reality. "Quiero que sepan que los amo con todo mi corazón, no saben lo bien y feliz que me hacen. Le agradezco a Dios porque me permite vivir todas estas cosas hermosas y al lado de Alexis que es una persona hermosa y me apoya un montón. Me encantaría después de mi cumple hacer una juntada con ustedes porque quiero conocerlas a todas", señaló.

Coti Gran Hermano perro Instagram (@cotyrommero)