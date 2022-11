La actitud de Laurita Fernández en un ensayo que hizo llorar a Flor Marcasoli

Fede Bal cruzó a Coscu tras su defensa a Chapu Martínez: "Me bajabas de eventos"

La tercera en discordia entre Fede Bal y la bailarina contó que la jurado (que bailará la salsa de tres con su mamá) pidió que Marcasoli no esté presente durante un ensayo en la pista, por lo que la concursante tuvo que esconderse a un costado.

“Estoy cansada de verdad. Inventa cosas. Nosotros vinimos a nuestro horario de ensayo y estaba Laura, la mamá y Gonzalo. Pidieron una pasada más y mi coach me dijo que me tenía que ir a un costado, porque ella no quería que yo esté ahí", contó Marcasoli en una entrevista con Los especialistas del show.

Llorando, agregó: "es una persona que no es nadie en mi vida. Ya conté que el año pasado quiso cerrarme las puertas de acá. Nunca sale nada de ella. Ya estoy cansada de parecer la loca y de bancarme sus insultos porque eso lo hace cuando nadie la ve”, se descargó.

Laurita hizo llorar a Flor

Laura ¡se hizo cargo!

Cuando Ángel de Brito contó esto en Twitter, la jurado se defendió. "¿Qué? Estaba todo atrasado desde temprano. Todos tuvimos que adaptarnos, esperar y respetar a los compañeros. No inventen