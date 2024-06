Julio Chávez, contra Milei: "Es una provocación desfinanciar la cultura"

El actor y director de cine y teatro Julio Chávez apuntó contra el gobierno de Javier Milei por el recorte presupuestario al sector cultural: "Me parece un problema muy grande, es una provocación desfinanciar la cultura" , expresó. En medio de un clima político de máxima tensión con la sanción de la Ley Bases, Chávez no eludió responder sobre la gestión: "No hay que ser patotero con los débiles" .

En una entrevista con Fuera de Agenda, del periodista Lautaro Maislin , el reconocido artista pasó por varios temas y no ocultó su descontento ante la disminución significativa del presupuesto en la gestión cultural de Milei. "Ni siquiera sé si va a suceder, porque sé que hay una fortaleza afuera que no lo va a permitir. Es una provocación dañina, una especie de patoterismo" , describió.

El actor de vasta trayectoria y que ha sabido protagonizar distintos éxitos, también confesó cuestiones familiares como su relación con su padre. "Tuve banca de mi familia, solo verbal no económica. Mi padre depositó excesiva confianza en mí. Ese era el problema con mi padre, el no dudaba de mi. Y eso me ponía dudoso. Fui muy exigente con mi padre. No tuve una actitud piadosa con el, de entendimiento. Tuve una mirada despiadada", confesó el artista.

Mientras protagoniza y dirige "Lo Sagrado", una obra exitosa de teatro, se hizo un tiempo para contestar varias preguntas. Eligió "El Sacrificio", último trabajo del cineasta soviético Andréi Tarkovski, como "la mejor película de unión del lenguaje cinematográfico y poético" y los libros de Octavio Paz como "los mejores".