Julieta Nair Calvo disfrutó de la playa mientras lució una microbikini con colores fuera de lo común

La microbikini seleccionada presentó un diseño innovador , con un corpiño rectangular que emula un crop top deportivo y una bombacha diminuta y colaless , ajustable con tiras en los costados. Este look playero se complementó con su elección de llevar el pelo suelto para hacer visible un aspecto más relajado.

En una de las imágenes, la actriz optó por mostrarse al natural, prescindiendo del maquillaje para mostrarse bajo el sol brasileño junto a su pareja, quien se sumó a la foto posando con unos lentes de sol.

La publicación de Julieta Nair Calvo en Instagram, donde compartió momentos de este día de playa, no tardó en llenarse de "me gusta" y comentarios positivos de sus seguidores. Sus fans elogiaron su look y la felicitaron por su viaje. Además, también se mostró con su pareja y su hijo, quienes también parecieron haber disfrutado de esta playa.

Cuáles son las mejores microbikinis que lució en el verano Florencia Regidor, la nueva participante de Gran Hermano

Florencia Regidor, flamante incorporación de Gran Hermano, cuenta en Instagram con una diversa colección de microbikinis. De esta forma demuestra ser una fanática de estos trajes de baño. Como estudiante de relaciones públicas y con una sólida trayectoria en el modelaje, la influencer sabe cómo llamar la atención de sus seguidores, exhibiendo una selección de estos conjuntos en varias de sus publicaciones.

En una reciente aparición en sus redes, la ahora participante del famoso reality optó por un traje de baño verde vibrante, presentando un innovador estilo al llevar el corpiño clásico triangular de manera invertida, cruzando los breteles sobre el pecho para un toque distintivo. La bombacha, por su parte, mantiene la tendencia minimalista, siendo colaless y adornada con estampado de animal print en las tiras, una combinación que resalta su predilección por los detalles únicos.

En otra de las fotos, la participante de Gran Hermano se dejó ver en otra toma disfrutando de la playa, esta vez con una microbikini bicoloreada en azul marino y naranja, capturando la esencia del verano 2024. Este conjunto, con su corpiño ajustable y bombacha cavada con tiras para regular, ejemplifica a la perfección cómo se puede vestir a la vanguardia manteniendo la comodidad.

Además, con rocas de fondo, la influencer mostró otro de sus looks playeros, optando en esta ocasión por una tonalidad azul petróleo. El diseño elegido incluye un corpiño tipo top con escote en V, complementado por una bombacha colaless con delicadas tiras laterales amarradas con un lazo, demostrando su gusto por combinar moda y naturaleza.

No podía faltar en su colección una enteriza cut out a rayas en blanco y azul, que fusiona elegancia y un aire de frescura. Como accesorio ideal para combinarlo con este outfit, eligió una capelina a juego, potenciando el conjunto con un aire de delicadeza.

La presencia de Florencia Regidor en redes sociales, especialmente en Instagram, no pasa desapercibida. Con cada nueva publicación, sus seguidores expresan su admiración y apoyo a través de "me gusta" y comentarios llenos de elogios. Esto seguramente le servirá en su paso por Gran Hermano para consolidar su imagen como ícono de moda y tendencias.