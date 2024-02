Al borde de la pileta, Julieta Nair Calvo se sumó a la moda de las microbikini bicolor ideales para el calor

Julieta Nair Calvo llamó la atención en redes sociales al mostrar su look veraniego posando con una microbikini bicolor . La actriz eligió una combinación de negro con detalles en blanco. La modelo, atenta a las últimas tendencias, eligió este conjunto para disfrutar de un día junto a una pileta, demostrando su estilo y su habilidad para combinar comodidad a la moda.

Julieta Nair Calvo microbikini bicolor Instagram

La repercusión en redes no se hizo esperar, donde Julieta Nair Calvo cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram. Allí compartió este momento de relax con un toque de humor en su descripción: “Está claro que el empeine es la vedette de la foto”. Sus fans dejaron miles de “me gusta” y comentarios elogiando su estilo.

Julieta Nair Calvo microbikini bicolor Instagram

Las microbikinis de la moda: cuáles fueron los modelos que lució Leti Siciliani en sus vacaciones

Leti Siciliani vuelve a ser centro de atención en las redes con su elección de microbikinis, demostrando su pasión por los estilos vanguardistas y las tendencias en trajes de baño. Entre sus opciones favoritas destacan las piezas en tonos pastel, los diseños bicolores, con una predominancia del negro. Aprovechando que se encuentra de vacaciones, posó en varias oportunidades y mostró detalles de estos conjuntos en sus redes sociales. Sus seguidores reaccionaron y elogiaron su decisión de vestuario.

Leti Siciliani microbikini negra Instagram

En una reciente publicación desde Villa La Angostura, la actriz exhibió una microbikini bicolor que capturó todas las miradas. El diseño, que abraza la tendencia de los contrastes en blanco y negro, se inspira en la estética retro con un toque de modernidad. El top, de forma ovalada, y la parte inferior, de corte alto recuerda a las apariencias de los años 5. Por otro lado, los detalles en off white aportan un contraste elegante que combina a la perfección con el resto del look, que contó además con unos anteojos de sol y una gorra..

Leticia siciliani microbikini negra Instagram

En otro momento de su viaje, se la pudo ver vistiendo un conjunto donde le dio lugar al tono pastel, uno de las favoritos de las famosas. La influencer compartió una imagen luciendo un conjunto en lila pastel, con un corpiño rectangular tipo top y una bombacha colaless, demostrando su preferencia por los colores suaves y las texturas que evocan la sensación de confort. Este look, perfecto para los días de relax y sol, refleja su habilidad para marcar tendencia.

Siciliani leticia microbikini Instagram

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, llenando su perfil de elogios y comentarios positivos. Las publicaciones de Leticia Siciliani no solo muestran su buen gusto y sentido de la moda, sino que también consolidan su posición como una verdadera influencer en el ámbito digital. Sus elecciones de microbikinis, ya sean en tonos pasteles, bicolores o metalizados, no solo marcan tendencia, sino que también inspiran a sus fans por innovar en estos estilos, reafirmando su rol como ícono de moda en Instagram.