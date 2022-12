Julieta hizo la espontánea en Gran Hermano: a quién votó "Disney"

Esta vez fue Julieta quien se encargó de hacer la espontánea y le dio tres votos a Maxi y dos a Agustín. "Es como que siento que se quedó Dani no le gustó para nada y lo siento que está aislado. No me dolería para nada", dijo sobre Maxi. En cuanto a Frodo expresó: "Me tiene bastante cansadita el papel de estratega y me venga a dar miedo todo el tiempo. No me gusta ese juego y esas actitudes que tiene".

Ambos quedaron en placa. Es decir, que los votos de July si fueron importantes para la placa parcial donde quedaron Romina, Maxi, Agustín, Nacho, Julieta y Marcos. Este jueves, uno de ellos será salvado por Thiago.

Gran Hermano: qué es la nominación espontánea

La espontánea puede realizarla el primer participante que pida su uso en el confesionario. El concursante que la efectúa otorga 3 y 2 votos, en lugar de 2 y 1, a los respectivos nominados.

Si bien no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Gran Hermano: qué diferencia hay entre la espontánea y la fulminante

La diferencia con la nominación fulminante es que importa cuántos votos en total acumule la persona que la reciba, ya que irá directamente a placa.

Aunque parece un arma potente dentro de la casa, en caso de que el destinatario de esta medida también reciba un buen número de votos de parte del resto de sus compañeros, no hace la diferencia. Por el contrario, queda desperdiciada la jugada.