Julieta de Gran Hermano recordó el primer beso con su novio y lo fulminó: "Fue horrible"

En una charla en la casa con Daniela Celis y Camila Lattanzio la joven apodada "Disney" contó que conoció al joven influencer: "Fue horrible" , comenzó su relato en donde detalló que "estaba borracha" y agregó: “Me lo chapé y no me acordaba”, admitió Julieta en televisión.

En tono de confesión la más joven del reality de televisión detalló lo que ocurrió esa noche en un boliche y al día siguiente: “O sea, al otro día que pasó todo, mis amigas me dijeron ‘sí, cuando te lo comiste a Lucca Bardelli’ y yo dije ‘¿qué?’ Yo estaba re en pedo”.

Poggio explicó que luego del beso no volvió a hablar con Lucca: "Nunca más hablé con él. Chau, quedó ahí. Un chape que ni me acordaba, fue horrible. Horrible nuestro primer beso, pero eso yo no lo cuento".

Juli estaba maquillándose frente al espejo cuando lanzó más frases desafortunadas como "fue un chape de borracha, horrible" y además aseguró que "no lo quería ver más", al final agregó que se terminó "arreglando" con su exnovio ante el asombro de las chicas.