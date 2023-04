Juan Reverdito de Gran Hermano destrozó a Nacho Castañares: "Me llevé sorpresas"

En diálogo con Maica Comunica, Juan Reverdito comenzó por explicar: "No sé con cuál participante no continuaría una amistad porque no conocí mucho a los de afuera. Me llevé sorpresas con cosas que pasaron dentro de la casa pero era un juego y terminó . Con 'Los Monitos' no hablé y creo que tampoco voy a hablar porque ya salimos del programa, se terminó y ya está ".

Siguiendo con este hilo, habló sobre el subcampeón: "Es simple lo de Nacho, yo le mandé mensaje cuando salió. Hablé con el padre en su momento cuando estuvo dentro de la casa. Lo seguí a Rodolfo, me dejó de seguir y lo eliminé. A Nacho le mandé tres mensajes y no me respondió ninguno. También, le mandé unos anteojos de regalo que me pidió en las fiestas". Así, detalló varias situaciones que no le gustaron sobre Castañares.

En cuanto al momento que Nacho salió de la casa, Juan remarcó: "Le di un abrazo y lo sentí. Después que diga 'no me interesa salir y tener relación o hablar con Juan'... La verdad que dije 'qué onda, ¿no?'. Seguramente la gente que lo rodea, de ex Gran Hermano, le habrá quemado la cabeza diciéndole 'Juan se fue con el 88%, no te juntes con ese, no lo quiere nadie'".

Para finalizar, Juan Reverdito le envió un mensaje directo a Nacho: "Por lo menos sé persona y contestá los mensajes. Y el regalo de los anteojos que se lo pedí a una chica y se los hice de canje, se los di a una productora para que se los dé. Por lo menos agradecé, pero ni eso. No me interesan esas personas, la verdad que no me van". De esta manera, comenzó una guerra entre los exparticipantes de Gran Hermano 2022.