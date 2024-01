Juan Caruso, el actor de La sociedad de la nieve que es furor en Twitter

“Bueno, acá me conocen por ser un tuitero pesado, pero además soy actor y acaba de estrenar una peli que soy parte y que me parece de las películas más crudas y con más corazón que vi en mi vida, y gracias a dios, fui parte de principio a fin. La sociedad de la nieve , ya en Netflix”. Junto con un par de fotos del rodaje, así se disparó la locura en el perfil de Twitter de Juan durante los primeros días de enero, a la par del ascenso de la película en la plataforma.

El joven de 22 años, también conocido como "el tuitero" de La sociedad de la nieve, en diálogo con C5N aseguró: “Todavía no puedo creer lo que se generó. No duermo por estar respondiendo tuits, me encanta que se involucren con la historia”.

Embed - C5N on Instagram: "ENTREVISTA A JUAN CARUSO Juan Caruso dio vida al sobreviviente Álvaro Mangino, un estudiante de ingeniería técnica agropecuaria que viajó junto al equipo de rugby aquel día de 1972. Se trató de uno de los primeros pasos del actor argentino, quien mostró el detrás de escena de La sociedad de la nieve a través de las redes sociales. @juanicar" View this post on Instagram A post shared by C5N (@c5n)

El hecho conocido como “la tragedia de Los Andes” ocurrió en octubre de 1972, es decir, más de 50 años. Por eso es que Juan es más que valioso para, a través de su manejo de redes y de cercanía con su comunidad, para amplificar aún más el alcance de una película que ya es un éxito. A través de su interacción, el actor logró que nuevas generaciones se involucren, investiguen y se sorprendan por una hazaña que data de medio siglo atrás.

Alvaro y Juan Juan interpretó al superviviente Álvaro Mangino.

Además, a diferencia de lo ocurrido con Viven, película de Hollywood que retrató el suceso en los 90’, hoy en día hay miles de canales como redes sociales e internet, a través de los cuales los jóvenes se pueden informar. “Me sorprende todo lo que saben, igual siempre se enganchan cuando les cuento más detalles”, dice Juan, que logró miles de visualizaciones contando la historia de amor entre Álvaro y su novia Margarita.

Juan Caruso Juan disfruta de charlar con sus seguidores y contarles detalles de la película del momento. Camila Alonso Suárez

Desde que se desató el furor por la película y vio que la interacción con los usuarios de X era positiva, Juan invitó a varios del cast a sumarse a la red social. “A muchos no les gusta esta red porque la ven como agresiva, pero otros como Kuku (Esteban Kukuriczka) y Blas (Blas Polidori) se sumaron y lo disfrutan", opinó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Juanicar2/status/1745975980609430002&partner=&hide_thread=false con las chicas pic.twitter.com/MvYetA3pyb — Juani (@Juanicar2) January 13, 2024

Como amante de Twitter, Juani reconoció que se sorprendió por interactuar con el abogado Carlos Maslatón durante estos días y que, como nativo de redes sociales, tiene dos sueños: que Lali Espósito le responda algún tuit y que Lionel Messi mire la película.