José María Muscari: "Todo lo que me pasó en la vida me ayudó a ser lo que soy"

En el programa Duro de Domar en C5N, con la conducción de Pablo Duggan , el artista destacó sobre las relaciones homosexuales que "hoy me parecen muchas cosas naturales, pero cuando me llamó (Marcelo) Tinelli para el Bailando yo pedí bailar con un hombre no lo era tanto" y agregó sobre su posición particular para el certamen de baile: "Si soy un gay asumido hace mucho tiempo va a ser más orgánico que baile con un hombre".

"Me pasa que hay muchos jóvenes que viendo que me va bien en mi carrera se animaron a decirle a sus padres que como a mi a ellos le gustan las personas del mismo sexo", destacó el realizador de obras como Sex, Gente Feliz y Casa Valentina.

En el Verdadero o Falso el director remarcó que "me confunden con Roni Arias, además de con el pelado de CQC (Guillermo López) , y hasta con Juan Carlos Baglietto". Y contó las anécdotas de la gente en la calle: "Me pasa algo peor, que subo a un taxi y me dicen ´te escuché en la radio´ y ya no aclaro más. Había un tiempo que me tocaban bocina y me decían ´aguante CQC´" y remató: "Además, bien podría ser el hijo de Baglietto. Viste que en la televisión todos los pelados somos iguales".

El prolífico productor tendrá un nuevo producto para mostrarse tal cual es. Se trata de otro espectáculo llamado Almorzando con Muscari. "Son 15 personas con sus respectivas familias, un típico almuerzo de los domingos en un club social de Villa Pueyrredón. Me da vergüenza decirlo pero ya se agotaron las 300 entradas y obviamente vamos a hablar de todo como en la intimidad de una familia", detalló.