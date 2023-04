Flor Moyano recordó los abusos de Juan Martino: "Era normal refregarse su cuerpo contra el mío"

En el programa LAM en América, la joven describió porque lo acusó a su colega por “abusos reiterados que van desde un abuso sexual simple a un abuso sexual con acceso carnal”, dado sus formas de comportamiento desde que entró a la casa: “Él me invitó a la suite (del programa) al tercer día y me dice de sacarse la remera. Le dije que no y se la sacó igual. Desde ahí, mis ‘no’ ya no tenían ningún tipo de validez con él. Con el correr de los días, esto se fue incrementando y era cada vez mayor”.

Ante las preguntas del periodista Ángel De Brito, la joven aseguró: “Yo no podía ir al baño tranquila porque él se me metía. Iba al baño y él entraba a querer manosearme, a querer tocarme, besarme y yo no quería. Ponía excusas y le decía que no quería y él me humillaba. Me decía que se aburría conmigo, que yo no le daba nada”.

Entre lágrimas, Flor revivió los momentos de humillación y hostigamiento por parte de su colega en el ciclo de televisión, en situaciones constantes y de todos los días, ya que reconoció que "no fueron hechos aislados". En este sentido, remarcó que "llegó un momento en el que yo no tenía voz. Ya no sabía de qué forma hacerle entender que no me gustaban esas cosas. Él me decía para mi tus ‘no’ son un ‘si’. Quiero aclarar que mis ‘no’ estuvieron desde el día uno”, continuó en el ciclo de la TV abierta.

Embed

El ataque sexual: "No sabía como reaccionar y hacía lo que podía"

La influencer Flor Moyano se mostró quebrada al recordar que Juan Martino , de quien destacó "me llevaba 12 años" cuando estuvieron juntos en el reality de elTrece, y que "no sabía cómo reaccionar" y que "hacía lo que podía", a la vez que describió a que muchos de sus compañeros y compañeras "sabían lo que sucedía".

“Cuando dormía con él, me acostaba un ratito para poder dormir después sola, tranquila y en paz; en ese ratito, él aprovechaba para querer bajarme la ropa, me manoseaba con su miembro la espalda, la cola, me quería tocar y yo decía ‘no’ de la forma en la que podía por lo bajo. Le decía que no quería, que estaban las cámaras”, enfatizó la joven que denunció en la justicia los abusos reiterados de Juan Martino.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.