Jorge Rial y Diego Brancatelli le respondieron a Yanina Latorre: "Nunca escuchamos tantas boludeces"

Para comenzar, Jorge Rial expresó: "Ayer, Yanina Latorre, con absoluta certeza en el programa LAM, había asegurado que Brancatelli se había ido a Qatar vía Uruguay y en primera clase por el repudio que genera él. No está en Qatar, está en la Argentina. Va a ir a Qatar por Buenos Aires y no en primera".

Derribando la fake news de Yanina Latorre De forma irónica, Rial y Brancatelli comenzaron la exposición de Latorre. C5N

Luego de escuchar las frases exactas de la panelista de América TV, Branca ironizó: "Fui y volví en primera porque fui de azafato en el mismo avión... Y nos manda el Gobierno. Nunca escuché tantas boludeces consecutivas en un canal de aire. Me ataca porque soy kirchnerista, no le gusta. Con este grado de seriedad hacen un programa e informan. No me paga nada de Qatar el Gobierno, me encantaría".

Pero no solo se quedó allí, sino que continuó: "Se equivocó en todo, quedó expuesta ante el país y no pidió disculpas. No tiene ovarios para la vida. Le falta altura humana para saber responder y reconocer cuando se equivocó, pero bueno, quedó expuesta".

Por último, Brancatelli reveló: "Siempre tuvimos muchas diferencias ideológicas, pero nunca con golpes bajos y esto lo fue. Nunca me metí con su vida. En 2014, con Diego Latorre, nos fuimos todos 'pagos por el Gobierno', porque trabajábamos para la TV Pública".