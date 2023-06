Jorge Rial prepara su regreso a Argenzuela: "En una semana por ahí estoy para volver"

Jorge Rial está preparando su regreso a Argenzuela , el programa que conduce tanto en Radio 10 como en C5N. El conductor visitó los estudios de la AM este jueves y contó que trabaja en su recuperación para volver cuando esté en condiciones. "Estoy con muchas ganas, pero no voy a acelerar ningún tiempo", aseguró.

Rial explicó que el principal impedimento es que aún no recuperó del todo su voz, pero está haciendo una serie de ejercicios diarios para solucionarlo. "A la mañana me despierto y me encuentro la voz. Claro, descansé. Después se empieza a perder", relató.

"Y en lugares como este, donde hay tanta gente, uno mentalmente tiende a subirla, y en mi caso la cago. Entonces cuanto menos tenga que estar hablando, mejor", agregó. El conductor aclaró que pasó por la radio "a saludar" y que probablemente este viernes haga lo mismo en el canal.

"En plena recuperación, con muchas ganas de volver. No estoy todavía. En una semanita, diez días, por ahí ya estoy como para volver. Voy a volver cuando esté para volver, no voy a acelerar ningún tiempo", adelantó. La semana que viene se realizará el primer chequeo luego de la intervención a la que se sometió en Colombia.

"Todavía tengo los puntos, me los tienen que sacar. Estoy al 50%. Es la voz, después físicamente estoy bien, salgo a caminar, ya no me canso como antes. Ya no va a ser igual, tampoco. Vamos a tener que distribuir un poquito más el juego porque me tengo que cuidar", concluyó.