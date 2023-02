Jorge Rial, mano a mano con Big Ari de Gran Hermano: "Alfa se impone negativamente"

En diálogo con Argenzuela , " Big Ari " explicó: " No entré a pelearlo a Alfa . En la vida normal, te alejas de alguien así . Los primeros días vi cómo era, su forma de ser autoritaria . Es una persona que no le importa lo que vos hablas, lo que sentís ". Con todo esto, el parrillero comenzó a demostrar su verdadera opinión sobre Walter.

"Alfa se perseguía, era metido, posesivo, controlarte todo el tiempo, desconfiado de todo. Es un tipo imponente, una energía que no pasa desapercibida. Se impone negativamente, no sé si da miedo", continuó. De esta manera, desestimó la consulta de la mesa de Argenzuela sobre un posible temor de los participantes de Gran Hermano 2022 contra él.

En cuanto a la placa de nominados para la decimosexta gala de eliminación, Ariel aseguró: "Yo quiero verlo a Alfa afuera la semana que viene conmigo, basta". A pesar de la mala relación que hay entre los dos, el parrillero se mostró entusiasmado con un posible espectáculo con integrantes de Gran Hermano 2022. "Maxi, Nacho, Alfa y yo damos para teatro", remarcó.

Ariel analizó su paso por la casa de Gran Hermano 2022

Sobre la distinta personalidad que mostró en los últimos días, Ariel Ansaldo explicó: "Yo soy así, la gente se está dando cuenta de la energía que tengo. Vos ves los castings y yo soy así. En los primeros días, mi mente no sabía como no podía ser yo. En los primeros 8 días no podía lograr caerle bien a los participantes ni al público". De esta manera, se lamentó de no haber conseguido un apoyo mayor.

"Los primeros días, yo jodía con mi físico. Hoy en día, ya no hay cabida para eso. Llegué a aumentar 40 kilos por frustraciones, no cumplir tus sueños. Bajé 25 kilos en menos de 2 meses, no sé cómo. Cuando estás bien vos, y cuando te enfocas, se te cumple el sueño", aseguró. Esto sorprendió a todos, ya que es un cambio de físico muy importante en poco tiempo.

Para finalizar, Big Ari contó una intimidad: "Jorge -Rial-, te quiero conocer personalmente. Cuando se pueda, le hago un asado a todo Argenzuela". Tras estas palabras, el conductor lo invitó al piso para una entrevista más extensa dentro de un tiempo.