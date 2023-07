Jorge Rial anunció cuándo volverá a la conducción de Argenzuela, en C5N

Así lo informó este martes durante un dúplex entre su programa de Radio 10 y Nos vemos, por C5N. Aunque aún no se confirmó el horario de su regreso, el conductor adelantó que formará parte de la programación especial del canal por las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Vuelvo, en principio, el domingo 13, el día de las PASO. Voy a estar al frente de Argenzuela. Es un día muy especial, me parece que son unas elecciones históricas de verdad. Se juega muchísimo en esas elecciones, y ya estoy con ganas de ir volviendo de a poco", reveló.

"Todavía el físico no me da para todo. Ese día va a ser intenso, porque voy a estar también en Radio 10 a partir de las 18 con los resultados electorales. Los extraño, además", agregó. Rial anticipó que uno de los horarios que se evalúan es el de las 14, aunque "donde pidan, ahí voy a estar".

"Ya recuperé casi la totalidad de la voz, y físicamente también estoy casi recuperado. Todavía me queda un cansancio físico, pero para el 13 calculo que voy a estar 'joya, nunca taxi'", concluyó.

Jorge Rial apuntó contra América por haberse "aprovechado" de Morena Rial

El conductor Jorge Rial hizo un descargo respecto al juicio que le inició a figuras del canal América como Karina Mazzocco y Luis Ventura. También se refirió a la nota que brindó en LAM: "Algunas cosas no salieron, como que hubo una mediación y no fueron", expresó en Radio 10.

En Argenzuela, el periodista apuntó contra el canal y expresó que el abogado de la señal le dijo que "a veces se dicen cosas al aire". Sin embargo, él consideró: "Diez días seguidos no es un programa en vivo y no es: 'se me escapó'. Es un plan sistemático con alevosía y premeditación. Por eso, inicio las acciones legales".

"Cuando falta la plata en LAM, quien la pone es América. ¿Para qué? Para que mi hija siga yendo al canal a decir barbaridades. La doble moral me molesta con un tema tan delicado", agregó.

En cuanto a su nota en LAM, allí habló sobre el comportamiento de su hija Morena: "Hablé con todas las damnificadas y les pedí disculpas sin tener yo nada que ver. A mí me da vergüenza y me siento mal. Mi hija no necesita de eso y yo jamás hablaría mal de ella porque la amo".