Jorge Rial apuntó contra América por haberse "aprovechado" de Morena Rial

El conductor Jorge Rial hizo un descargo respecto al juicio que le inició a figuras del canal América como Karina Mazzocco y Luis Ventura. También se refirió a la nota que brindó en LAM: “Algunas cosas no salieron como que hubo una mediación y no fueron”, expresó en Radio 10 .

En Argenzuela, el periodista apuntó contra el canal y expresó que el abogado del canal le dijo que “a veces se dicen cosas al aire”. Sin embargo, él consideró: “Diez días seguidos no es un programa en vivo y no es: ‘se me escapó’. Es un plan sistemático con alevosía y premeditación. Por eso, inicio las acciones legales”.