Jorge Rial confirmó que vuelve a C5N y Radio 10 tras su episodio cardíaco: "Estoy perfecto"

Al ser consultado por su retorno a los respectivos Argenzuela de cada medio, aseguró: "Obvio que vuelvo al programa. Por ahí en el de radio esta semana me hago una primera aparición, vamos a ver. Estoy hablando con mi fonoaudióloga para que me dé el ok". De esta manera, dejó en claro que su retorno será paulatino luego del episodio cardíaco que lo tuvo al borde de la muerte, según confirmó él mismo.

Para finalizar, Rial se mostró muy feliz con su vuelta a los medios: "Claro que tengo ganas de volver, es mi vida esta, ¿cómo no voy a tener ganas?". Tanto C5N como Radio 10 esperan su regreso con las puertas abiertas para que pueda volver a tomar el mando de sus programas.

El programa Argenzuela de Radio 10 se emite de lunes a viernes entre las 10 y 13, mientras por la pantalla de C5N se encuentra durante los mismos días pero de 15 a 17.