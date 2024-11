Jimena Barón se cobró revancha y se quedó con un trabajo de Wanda Nara: de qué se trata

Wanda Nara a Italia .La famosa recibió una propuesta laboral de Italia y está evaluando irse del país. Redes Sociales

Sin embargo, producto del escándalo con Mauro Icardi, se quedará en Buenos Aires. “Por motivos personales y de público conocimiento, tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional, ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos", escribió.

De este modo, irá en su lugar Barón. Quienes también viajarán son Stephanie Demner, Zaira Nara, Julieta Poggio y Carolina “Pampita” Ardohaín.

jimena baron Redes sociales

En sus redes sociales bromeó: “Soy copada, pero siempre soy el reemplazo. Se les cayó Wanda. Está bien, gordi, pero viven yendo a eventos, yo estoy haciendo milanesas en mi casa”. Finalmente, se organizó y viajará este fin de semana.

Embed Jimena Barón grabó toda la secuencia que vivió cuando la llamaron para viajar a Tailandia por Pandora, tras la baja de Wanda Nara: "Yo soy copada, pero siempre soy el reemplazo". A pesar de haber sido contactada a tan solo 24hs del viaje, terminó aceptando: "¡VOY! ¡VOY!" pic.twitter.com/Ghc89hFVcB — TRONK (@TronkOficial) November 22, 2024

Jimena Barón reveló que perdió un trabajo muy importante por Wanda Nara: "Se me partió el corazón"

La actriz y cantante Jimena Barón confesó que había recibido una importante propuesta laboral de parte de Netflix pero que a último momento la plataforma decidió reemplazarla por Wanda Nara.

En su cuenta de TikTok, "La Cobra" compartió un video con el storytime, un formato característico de la red social china, detallando el día a día desde que fue contactada por la plataforma de streaming hasta que se enteró que había sido desplazada.

“Storytime de cuando me avisaron que iba a ser la conductora de Love Is Blind, pero se olvidaron de avisarme que al final no lo iba a ser”, relató entre risas revelando que se trató del proyecto que hace algunos días se estrenó con la conducción de la mediática y Darío Barassi.

Wanda Nara L-Gante Argenzuela C5N

“Esto fue el verano pasado, fin de año pasado. Un día me escribe mi representante Diego y me dice ‘Jime, la gente de Netflix está interesada, parece que van a hacer un reality que se llama Love Is Blind, ¿lo conocés?’. Le digo ‘es mi programa favorito, soy fanática, no es que sólo lo conozco, quiero hacerlo’. Me vi todas las ediciones, me hice amiga de dos participantes de la edición de Estados Unidos”.

Entonces, contó que días después le explicaron más detalles: “Me llega un nuevo mensaje de Diego, ‘parece que este programa tiene un formato universal, que es que la persona que conduce, lo hace con su pareja’. Me derrumbo, además yo ya sabía, me parecía rarísimo que me llamen. A lo que me dice ‘preguntan si estarías para conducir con Matías (Palleiro), tu novio’”.