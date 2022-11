Jey Mammon pidió cortar el vivo de Gran Hermano: qué pasó en la casa

Ante estas palabras de Marcos, Julieta le remarcó: "Sabes que yo a Michael Jackson después de que vi el documental no lo puedo ver igual, se me cayó un ídolo. Era un abusador de nenes, los llevaba a su casa y los hacía dormir con él". Estas acusaciones de la actriz y modelo son muy fuertes, ya que dio como cierto una opinión personal.

Por eso, Alfa le retrucó: "Era un tipo muy necesitado de cariño y vos no sabes para qué llevaba a esos niños". Julieta Poggio se enfadó tras estas palabras de Walter Santiago y le recomendó que escuche los documentales al respecto, por lo que el participante con más años de Gran Hermano se enfadó incluso más. "Los escuché y no hay un testimonio que diga fehacientemente que Michael Jackson abusó de un chico. ¡Ni uno hay! Te digo por conocimiento", aseguró.

Mientras ella volvía a contestarle a Alfa, Jey Mammon, que se había callado para escuchar a los participantes, exclamó: "No, no. Vení, vení. La discusión está buena, pero no es de especialistas. Es un tema super serio. Gran Hermano es un juego, hablemos del juego". De esta manera, se ganó el repudio de los televidentes en redes sociales, ya que cortó una conversación que atrajo el interés del público.

Cada día hay más peleas entre los participantes

Esta discusión entre Julieta Poggio y Walter "Alfa" Santiago no es la primera ni será la última dentro de Gran Hermano, ya que tienen casi un mes conviviendo y las personalidades distintas continuarán chocando. Eso sí, con las distintas eliminaciones de jugadores de grupos "rivales", quizá haya menos enfrentamientos.

