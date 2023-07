Jamie Foxx reapareció en un video y habló sobre su salud tras ser internado de urgencia: qué dijo

El actor, cantante y comediante estadounidense Jamie Foxx habló por primera vez de su salud tras ser internado de urgencia por una complicación médica en Atlanta , y si no no detalló qué le ocurrió aseguró que la situación lo hizo "ir al infierno ida y vuelta".

"No puedo ni empezar a decirles cuán lejos me hizo llegar y cómo me recuperó. Pasé por algo que creí que nunca, nunca iba a atravesar", aseguró el ganador del Oscar por su rol en "Ray".

Además, admitió querer evadir la prensa luego de su paso por el sanatorio y afirmó "simplemente no quería que me vieran de esa manera". "Quiero que me vean riéndome, pasándola bien, de fiesta, haciendo chistes, filmando una película o una serie. No quería que me vieran con tubos saliendo de mi cuerpo y pensando en si iba a salir de eso", agregó.

En su mensaje, Foxx también agradeció especialmente a su hermana, Deidra Dixon, y a su hija Corinne, quienes le "salvaron la vida" y lo protegieron de los medios en la medida de lo posible, algo complicado porque "estar en silencio a veces hace que las cosas se salgan de las manos".

"Algunas personas decían que me había quedado ciego, otras que estaba paralizado... Pero sí me hizo ir del infierno ida y vuelta. Mi camino a la recuperación tuvo algunos baches, pero estoy volviendo, y ya estoy en condiciones de trabajar", puntualizó el artista.

Luego dio detalles de la difícil recuperación, en ese sentido afirmó que todo "ha sido muy duro". "Sólo quiero decir que los amo a todos, y amo todo el amor que recibí. Estoy en camino de regreso", concluyó Foxx, que viene de lanzar el último viernes en la plataforma de streaming Netflix la comedia de ciencia ficción y misterio El clon de Tyrone.

Cúal fue la complicación médica de Jamie Foxx: los detalles

El actor de 55 años fue ingresado de emergencia por una "complicación médica" mientras filmaba una nueva producción de Netflix, llamada Back in Action , con Cameron Diaz y Glenn Close. Foxx tuvo que ser revivido por los médicos y, hasta el momento, lo que su familia había comunicado que se encontraba mejorando favorablemente.

"Jamie sufrió un episodio médico grave y necesitó atención inmediata. Tuvo que ser revivido. ¡Tiene mucha suerte de estar vivo! Tiene mucha suerte de haber recibido el tratamiento que recibió. Jamie sufre de presión arterial alta, que según los médicos puede causar coágulos en el cerebro que conducen a un derrame cerebral. Los médicos creen que esto tardó mucho en llegar, y realmente, si no hubieran actuado rápido, podría haber sido un desastre", expresaron desde Radar Online, sobre la salud del actor.

Por otra parte, su hija Corrine de 29 años, en redes sociales publicó en ese entonces un posteo para llevar tranquilidad a sus fanáticos: “Afortunadamente, debido a una acción rápida y un gran cuidado, ya está en camino a la recuperación”.