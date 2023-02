Indio Solari: "No tengo ganas de ser un artista que pelea en el escenario"

Además, el músico detalló que “lo tengo decidido desde hace mucho tiempo, desde que les entrego, les regalo la banda, la marca, a Los Fundamentalistas, porque se portaron conmigo con entusiasmo, con emoción, durante 15 años que estuvimos juntos".

"Estoy preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario, por momentos cuando los veo a los chicos me viene una cosita, pero no es un drama”, confesó el Indio que ya piensa cómo será su futuro en la música.

"Lo que no me gustaría es que en algún momento me impidiera hacer canciones. Lo que más me gusta es hacer diez, doce canciones nuevas para que las cante la gente, y eso sí me costaría tener que dejarlo", confirmó sobre su continuidad trabajando en el estudio.

"Pero me quedo tranquilo, porque los chicos están haciendo un muy buen directo, es una banda que suena de puta madre y los quiero tanto que disfruto con ellos”, expresó sobre Los Fundamentalistas.

El Indio también habló de la actualidad y el futuro de la industria de la música. “Estoy viendo músicos que interpretan mis temas mejor que yo, entonces me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un ‘consigliere’ y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón", sostuvo.