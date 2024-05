Imperdible video: Cavani le enseñó cómo hacer su festejo a Christian Sancho

Captura @DIRECTVLA en X (ex Twitter)

Vale recordar que se bromea con el parecido entre estos dos desde el primer día que llegó el delantero a Boca Juniors, por lo que la empresa dueña de los derechos de la Sudamericana decidió aprovecharlo para hacer publicidades. Al final del video, colocaron la frase "No te confundas", la cual apareció en los otros dos anuncios para promover que la gente deje de ver los partidos por plataformas ilegales.

En cuanto a las otras publicidades, la primera de ellas fue la que presentó a Sancho trotando fuera de foco hacia la cámara, lo que provocó que muchas personas no se dieran cuenta que no se trataba de Cavani. Al llegar hasta delante de la lente, el actor dice la frase "No te confundas" y se cambia el plano al uruguayo para anunciar el próximo partido de Boca en la Sudamericana.

En último lugar, la segunda entrega de DIRECTV Latinoamérica tuvo solo al actor, al cual se lo puede ver apoyado en el borde de uno de los bancos de suplentes de las canchas de entrenamiento de Boca Predio. Mientras se lo observa relajado y disfrutando de un mate, al subir su mano derecha para servirse agua se empieza a escuchar el canto de la hinchada del Xeneize de "uruguayo, uruguayo".

