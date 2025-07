¿Hubo propuesta de casamiento? Se reveló el verdadero motivo de la separación de Cole Palmer y su pareja

La reciente ruptura entre Cole Palmer y Connie Grace encendió el interés en redes sociales y medios británicos, no solo por la popularidad de ambos, sino también por los rumores que comenzaron a circular. El delantero del Chelsea, una de las figuras más prometedoras del fútbol inglés, y su pareja, influencer e impulsora de proyectos en el ámbito de la estética, decidieron terminar su relación luego de haber estado un año juntos. Lo que debía ser un proceso privado, se transformó rápidamente en un tema de conversación masivo, gracias a teorías poco verificadas.

A ese escenario se sumó una supuesta propuesta de matrimonio como detonante del quiebre, una versión que creció con rapidez en internet y multiplicó las reacciones. Frente a esta ola de comentarios, Connie decidió romper el silencio con una publicación contundente para frenar las versiones y denunciar el hostigamiento recibido luego del anuncio de su separación.

Palmer de Chelsea Chelsea

Cuál fue la aclaración sobre la separación de Cole Palmer y Connie Grace

Luego de que The Sun confirmara la ruptura entre Cole Palmer y Connie Grace, las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones. Una de las más replicadas afirmaba que el motivo del fin de la relación fue una propuesta de casamiento por parte de Connie, a la que el jugador habría respondido negativamente por considerarse “muy joven para casarse”. Esta historia se viralizó, dando paso a una ola de mensajes dirigidos especialmente a la joven influencer.

Ante la repercusión, Connie utilizó su cuenta de Instagram para aclarar lo sucedido. En un mensaje directo a sus seguidores, desmintió por completo la versión de la propuesta: “No crean todo lo que leen en línea. ¡Las mentiras que la gente publica para conseguir visitas o ‘me gusta’ son muy tristes!”. Luego agregó: “¡Es realmente salvaje la cantidad de abuso que he recibido de hombres adultos en las últimas 24 horas! No, nunca he propuesto matrimonio jajaja”.

Cole Palmer y Connie Grace Daily Mail

A pesar del tono relajado del mensaje, la influencer dió a conocer el nivel de acoso que sufrió, con cientos de comentarios negativos en sus publicaciones, muchos de ellos celebrando su separación.

Fuentes cercanas confirmaron que Connie y Cole compartían una relación desde que eran adolescentes, pero que los desafíos del presente afectaron la dinámica. El jugador ingles, por otra parte, eligió pasar un tiempo en el Caribe, donde visitó la isla de San Cristóbal y Nieves, tierra natal de su abuelo, Sterry Palmer. En ese lugar fue recibido por el propio Primer Ministro, Dr. Terrance Drew, quien compartió imágenes del futbolista disfrutando de su estadía.