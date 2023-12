Hernán de Gran Hermano contó la verdad sobre el embarazo de su exnovia: "No sé si es mío"

Pero no se quedó allí, sino que detalló la razón detrás de no hablar del tema durante su breve paso por el reality show: "No hizo falta hablarlo en la casa, yo entré sabiéndolo. No sé si es mío o no pero sabía que había un embrollo antes de entrar a la casa". Con estas palabras, Ontivero no reconoció que el bebé sea suyo, pero tampoco lo descartó.

Embed - Hernán Ontivero confirmó que tendría un hijo no reconocido: "Entré a Gran Hermano sabiéndolo"

Por otro lado, su paso por El Debate fue también su última participación dentro de Gran Hermano 2023, ya que utilizó el "voto final", la nueva herramienta del reality show. Así, podría haber condenado a uno de los hermanitos a ser parte de la placa de eliminación del próximo domingo.