HBO Max ahora es MAX: cuáles son las series imperdibles que vendrán

Otro distintivo de la plataforma será la programación de no ficción con realities de competencia, hogar, moda, estilo de vida y true crime de marcas icónicas como Discovery, Discovery Home & Health e Investigation Discovery (ID). Esto último amplía considerablemente el nuevo catálogo.

Entre los clásicos imperdibles seguirán Los Sopranos, The Wire, Six Feet Under y las nuevas series inolvidables como Succession, The Last of Us, True Detective, The Big Bang Theory, Euphoria, Big Little Lies, Game of Thrones y The White Lotus.

El Pingüino | Teaser oficial | HBO Max MAX

Ahora bien, para los suscriptores de la plataforma, se viene un año cargado de esperados estrenos. Y entre los próximos títulos se destacan la serie El régimen, protagonizada por la ganadora del Oscar Kate Winslet (también pueden encontrar de ella la increíble Mare of Easttown); El simpatizante, basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer con el protagónico de Robert Downey Jr.; la nueva comedia creada por Sam Mendes y Armando Iannucci, The Franchise y el documental que sigue la investigación sobre Robert Durst, The Jinx Part 2. Dentro de Max Originals se estrenará la tan esperada serie El Pingüino, que expande el universo presentado en The Batman (también disponible en Max) y Welcome to Derry, serie que funciona como precuela de It, inspirada en las novelas de Stephen King y la producción y guione de Andy Muschietti.



En el apartado cine, las plataformas, desde el 2020, van cambiando de estrategia con los estrenos de diferentes títulos en sus plataformas. Warner, sin embargo, siempre tuvo la idea de acercar de manera más rápida los estrenos de la pantalla grande a su streaming. Esta idea no varía demasiado con Max porque los títulos disponibles recién estrenados en salas de los estudios Warner Bros. Pictures y Sony Pictures pasarán a la plataforma con bastante celeridad. Entre los estrenos de febrero y marzo se encuentra Aquaman y el reino perdido como la punta de lanza para presentar Max.

Aquaman y el Reino Perdido | Tráiler Oficial | Subtitulado

Costo de suscripción



Un dato clave para conocer y poder disfrutar la nueva propuesta de Max es su costo. La buena noticia es que para los que haya contratado el servicio con planes anuales o un buen descuento para adquirir HBO Max, esos planes se respetarán por el período de lanzamiento. En cuanto a los nuevos planes de suscripción, Max ofrecerá 3 planes para nuevos suscriptores, cada uno de ellos con opción de pago mensual o anual, opción que contará con un ahorro de hasta el 40%, siempre y cuando la suscripción se haga directamente a través de Max.

La novedad es el plan Básico con Anuncios que tendrá resolución FullHD y permitirá a los usuarios disfrutar del catálogo de Max a un precio inferior, e incluirá publicidad y se podrá ver contenido en dos dispositivos simultáneamente. La suscripción mensual costará $2.190 más IVA y la anual de $15.990 más IVA al momento del lanzamiento.

El plan Estándar, también con resolución FullHD, se podrá ver contenido en dos dispositivos simultáneamente pero, como dice el nombre, no tendrá publicidad. Este permitirá realizar hasta 30 descargas de contenidos disponibles para ver sin conexión a internet y la suscripción mensual costará $2.890 más IVA y la anual $20.990 más IVA. Por último, el plan Platino se podrá ver contenido en cuatro dispositivos simultáneamente. El catálogo estará disponible en resolución Full HD o 4K y con sonido Dolby Atmos, en los contenidos que cuenten con esa calidad. También se podrán realizar hasta 100 descargas para ver sin conexión a internet. La suscripción mensual costará $3.490 más IVA y la anual de $24.990 más IVA al momento del lanzamiento.

HBO Max Se convierte en Max | Febrero 27 | HBO Max MAX

Max ya está disponible en Argentina y en toda Latinoamérica.