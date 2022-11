Griselda Siciliani, sobre su deseo laboral: "Tengo mucha gente con la que quiero trabajar en Argentina"

En cuanto al salto internacional en su carrera, Siciliani remarcó: " Siento que en algún lugar adentro mío lo esperaba . Lo proyecté, porque cuando me llegó primero me shockeó. Son tantos pasos que vas dando, siempre está la posibilidad de que no ocurra, y cuando ocurre es como un shock 'ah, me tocó esto' . Y, por otro lado, una liviandad como si fuera que eso me estaba esperando ahí ".

Luego, sobre González Iñárritu fue muy elogiosa: "Trabajar con Alejandro fue como 'me va a tocar esto, me va a tocar un rol principal con este director tan admirado y tan genial'. Lo que pasa es que después todo fue más que eso. En el momento pensas 'este es el máximo shock'. Después, en el trabajo real, Alejandro es mucho más impresionante de lo que parece, de lo que uno espera. Es como una pasión desmesurada, así como sus películas, tiene esa intensidad. Yo creo que esta y otras películas de Alejandro son extremas, son intensas, y hay algo de él que tiene esa intensidad".

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades Griselda Siciliani junto al elenco de Bardo. Redes sociales

En cuanto al estilo de Bardo, Griselda Siciliani fue muy clara: "Uno se refleja y se identifica sin estar viviendo exactamente la misma situación que los personajes. Son temas tan universales, los padres, los hijos, las familias, los duelos, dejar tu lugar, aunque no hayamos dejado nuestra tierra, capaz dejamos nuestro trabajo y pasamos a otro. Creo que la película te interpela por todos lados y a cada uno en diferentes cuestiones".

Referido al mensaje que deja la película sobre ser profetas en nuestra tierra, la actriz coincidió en que hay que buscarle un nuevo sentido: "Sí, yo creo que estaría bueno buscarle un nuevo sentido. De algún lado viene esa frase y le pasa a mucha gente que puede brillar más en un lugar lejano, o puede encontrar su propia tierra en otro lado. Creo que hay que darle esa vuelta, yo me siento muy privilegiada de poder sentirme muy reconocida y muy querida en mi lugar, y de poder ir a otros lugares con este bagaje de cariño y profesionalidad forjado en mi tierra".

Griselda Siciliani también expresó el deseo que tiene con respecto al futuro de su carrera actoral: "Me pasa que, cuando me conecto realmente con mi fantasía de qué me gustaría hacer, que estoy todo el tiempo conectada con eso desde siempre, enseguida se me aparecen directores argentinos, actores argentinos, o sea, todavía tengo mucha gente con la que quiero trabajar acá, se hace muy buen cine. Tenemos muy buenos actores, muy buenos directores. Tenemos equipos brillantes en Argentina y me gustaría mucho seguir trabajando acá".

Griselda Siciliani Morir de amor Su participación en Morir de amor en 2018 fue su último trabajo en Argentina. Redes sociales

Por este sentido de pertenencia de la actriz con Argentina, también hizo mención a una posible partida de su hija Margarita a otro país: "Estoy preparada para todo lo que a ella la haga feliz. Lloraré, la extrañaré, pero la libertad es, para mí, lo fundamental de la crianza".

Para finalizar, hizo referencia a su participación en la tapa de la revista Vogue: "Es un delirio la portada de Vogue. Fue un honor, son estas cosas que pasan con Bardo. Me parece que con la película pasa algo muy especial, que llevar la película a todos lados, promocionarla, comunicarla, surgen todas estas cosas loquísimas y divertidas".

Griselda Siciliani Vogue Así es la portada de Vogue con Griselda Siciliani. Redes sociales

"No soy tan fashionista, me gusta la moda, me interesa, me divierte, pero también soy muy expeditiva. No soy alguien que pueda estar mucho sacándome fotos ni dedicándole mucho de mi tiempo, necesito dedicarme a lo mío. Me aburro un poco si no hago lo que a mí me gusta hacer".