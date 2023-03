Gran Hermano 2022: una polémica decisión generó denuncias de fraude y cruces entre exparticipantes

Holder, Martina y Mora pertenecían al controvertido grupo de "los Monitos" que también incluía a Nacho. Por el contrario, la relación nunca fue buena con Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, los otros dos finalistas. Los seguidores de ambos lo interpretaron como una muestra de favoritismo y acomodo por parte del reality.

Pero la polémica no se limitó a los televidentes. "No tengo nada contra los chicos que van a entrar, son compañeros de laburo y están los tantos aclarados. ¿Pero qué campaña? Son 3 monitos, me lo van arruinar a Marcos y solo el apoyo es para Nacho", se indignó el exparticipante Agustín Guardis.

"Le llegan a hacer algo a Marcos y se pudre todo", advirtió a través de Twitter. Mora no dudó en responder su mensaje y rechazó las acusaciones. "Agus, compa, no te hagas el boludo, sabés que no somos los 3 monitos y que la persona que más corre riesgo con esta entrada es Nacho porque podemos dañar su imagen", sostuvo.

Tuit Mora vs Agustín Gran Hermano 20-03-23

Marcos, Julieta o Nacho: las encuestas ya vaticinan al ganador de Gran Hermano 2022

Tras la eliminación de Romina Uhrig de la casa de Gran Hermano 2022 por decisión de la gente, quedaron como finalistas Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares. En la semana se siguen las últimas instancias del reality y por estas horas ya comienzan a circular las primeras encuestas en las redes sociales.

Las primeras encuestas ya están en marcha. El usuario de Twitter @gh_trivia fue el primero en lanzar la encuesta entre los tres finalistas. Según los primeros cómputos, Marcos tiene el 50% de los votos, seguido por Nacho con el 28,8% y luego Julieta con el 21,2%.